РИАМО - 28 июл. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Сложная ситуация сложилась в самом центре мегаполиса – Садовом кольце. Заторы образовались в районе улицы Новый Арбат, Новинского бульвара, Болотной Набережной.

Стоит и Третье транспортное кольцо. Пробки также образовались на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 20 часам плотность движения снизится до 6 баллов, а к 21 часу – до четырех.