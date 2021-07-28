РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Подрядная организация ООО «УниверсалТехком» завершила работы по обустройству асфальтированных подходов к новому пешеходному переходу на улице Ленина вблизи дома №12 в микрорайоне Климовск Подольска, они установили перила, дорожные знаки, сообщает администрация округа.

До 30 июля подрядчики проведут работы по обрезке ветвей ивы, загораживающей обзор, до 2 августа планируется нанести дорожную разметку и восстановить нарушенное благоустройство.

Ранее в теруправление администрации округа регулярно поступали обращения жителей о необходимости обустройства пешеходного перехода на проезжей части улицы Ленина. Его обустройство одобрила комиссия безопасности дорожного движения.