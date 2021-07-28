РИАМО - 28 июл. Работы по комплексному благоустройству Обручевского района столицы планируют завершить в августе-сентябре 2021 года. Обновление затронет территорию более чем в 200 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В планах создание 1 спортивной и 4 детских площадок, установка 66 малых архитектурных форм и 62 опор освещения, высадка 25 деревьев и 3 460 кустарников в кварталах 37–38.

В 42 квартале сделают 1 спортивную площадку и 3 зоны для игр детей, установят 103 малых архитектурных формы, 82 опоры освещения и 2 лестницы, а также проведут озеленение. После благоустройства в квартале будут расти 30 новых деревьев и 1 тыс. кустарников.

В проект комплексного благоустройства вошла и территория возле будущей станции Большого кольца столичного метро «Новаторская».

Новый облик получит улица Эльдара Рязанова. В местах, где чаще всего ходят жители, обустроят комфортные дорожки.

На Ленинском проспекте от ул. Кравченко до МКАД обустроят 21 остановку общественного транспорта, 18 пунктов проката велосипедов и самокатов, велопарковки на 230 мест, 12 стел навигации, 13 пилонов. Здесь также сделают новое освещение, проведут озеленение, отремонтируют проезжую часть и тротуары.

Сейчас на перечисленных объектах работаю около 700 человек и более 130 единиц техники.