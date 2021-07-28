РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Депутат Подольска Денис Бесогонов проверит состояние детской площадки в одном из дворов округа по просьбе жительницы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бесогонов.

В среду депутат провел очередной прием граждан, в ходе которого получил обращение от жительницы округа по ремонту детской площадки и установки современных элементов.

«По итогу приема запланирован выезд по указанному в обращении адресу для мониторинга состояния детской площадки и необходимости замены элементов», - написал Бесогонов.