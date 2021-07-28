РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. На канализационно-насосной станции (КНС) №5 в Подольске заменили оборудование на современное, загерметизировали гидроизоляцию защиты бетона, восстановили самотечные коллекторы, установили энергосберегающие умные насосы, завершили отделочные работы и восстановили вентиляцию, сообщила администрация округа.

В планах оформить и утеплить фасад здания КНС и завершить благоустройство территории. К работам приступили в 2020 году и к октябрю текущего года планируют их завершить. Сумма вложений составляет порядка 30 миллионов рублей. Еще 20 миллионов рублей потребуется, чтобы провести работы по перекладке канализационных нитей коллектора протяженностью 5,5 километров. В настоящее время работы ведут в деревне Новоколедино. Пока переложили порядка 250 метров трубопровода. Все работы проводят за счет средств предприятия.

Канализационно-насосная станция №5 является одним из крупнейших сооружений по очистке сточных вод в округе. Обслуживает южное направление, а также северо-восточную часть микрорайона Климовск (Весенняя), поселки МИС, Львовский, Романцево, Молодежный, деревни Лаговское и Сынково. Она перекачивает от 12 до 26 тысяч кубометров сточных вод на Подольские городские очистные сооружения.

Построили станцию в 60-е годы прошлого века, с тех пор не модернизировали. После объединения Подольска, Климовска и Подольского района в единый округ станция стала структурным подразделением МУП «Водоканал» и руководство предприятия приняло решение о масштабной реконструкции этого важного объекта.

Всего МУП «Водоканал» обслуживает 77 станций КНС. Из них КНС №№3, 4 и 11 уже капитально отремонтированы.