РИАМО - 28 июл. Большая кольцевая линия московского метро построена уже на 84%. Проходка тоннелей выполнена на 97%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Ход строительства станции «Новаторская» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Здесь, на южном участке, строители завершают сооружение всех трех станций: «Новаторской», «Воронцовской» и «Зюзино». Каждая из них будет иметь свой неповторимый облик. А вместе они улучшат транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей», – отметил Сергей Собянин.

К строительству участка от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской» приступили в апреле 2017 года. В настоящий момент его готовность составляет 87%. Перегонные тоннели полностью пройдены. Строительство всех 3 станций завершается. Общая протяженность участка вместе с ними составляет 7 км.

Станция метро «новаторская» откроется на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Планируется, что она станет пересадочной на линию метро.

Главным акцентом станции станет подвесной потолок, выложенный разноформатными панелями. Территорию возле станции благоустроят и озеленят.

Открытие южного участка БКЛ даст возможность улучшить транспортную доступность ряда столичных районов, общее население которых составляет около 570 тыс. человек. Кроме того, снизится нагрузка на центральные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий столичной подземки. Новый участок также обеспечит полную интеграцию Троицкой линии в сеть метро.

Также предполагается снижение потока наземного транспорта на прилегающих дорогах, что позитивно скажется на экологии города.

С 2011 года было введено в эксплуатацию 309 км линий, 150 станций, 3 дополнительных вестибюля столичного метро, Московского центрального кольца и диаметров, а такдже 11 электродепо.

В 2021 году планируется достроить 27,4 км линий и 11 станций подземки.

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