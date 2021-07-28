РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. В понедельник вечером на Носовихинском шоссе в Балашихе образовалась пробка длиной более 2,5 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 18:00 движение затруднено в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до поворота на Шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка.

Затор около 2,46 км образовался и на Леоновском шоссе от поворота на улицу Еловую до станции Кучино.

Движение в городском округе также затруднено на улицах Пушкинской, Чаплыгина, на улице Центральной и Советской в микрорайоне Железнодорожный.