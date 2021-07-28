РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Нынешним летом у сотрудников парка «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске появился добровольный помощник - 4-летний Артем Смирнов, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

С начала лета четырехлетний житель Красногорска Артем вместе с мамой по собственной инициативе несколько раз в неделю приходят в парк культуры и отдыха «Ивановские пруды» на уборку. Артем помогает сотрудникам парка убирать мусор. Он также подметает дорожки, собирает упавшие ветки и даже пытается освоить воздуходувку.

Его мама Елена Смирнова рассказывает, что все началось с подарочных детских лопаток, ведерок и инструментов, которые полюбились маленькому Артему намного больше остальных игрушек. И когда он первый раз увидел в парке такие же инструменты, только «взрослые» и настоящие, не смог пройти мимо. И с тех пор Ивановские пруды стали его любимым местом.

«Мама Артема, смеясь, поделилась с нами, что рада была бы сходить с ребенком на обычную детскую площадку, но Артем всегда выбирает только уборку в парке, где он уже знает всех сотрудников, которые всегда очень рады ему», - заключается в сообщении.