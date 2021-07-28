РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья проверили супермаркет «Декатлон» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора провел проверку в рамках исполнения предписания, выданного от 26 января 2021 ООО «Октоблу», по вопросу устранения нарушений соблюдения норм по технической эксплуатации и утвержденного положения по технической эксплуатации в супермаркете «Декатлон» в Мытищах.

«Ранее в ходе проведения внеплановой проверки инспекторы выявили ряд нарушений. В ходе проведения внеплановой выездной проверки в период с 27 по 28 июля 2021 года в отношении ООО «Октоблу» установлено, что нарушения исполнены в полном объеме», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он добавил, что предписание закрыто.