РИАМО - 28 июл. Минздрав Московской области запустил интернет-портал onco.mosreg.ru для подмосковных пациентов, где можно узнать всю информацию об оказании онкологической помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Перед онкологической службой Московской области стоит важная задача, которую обозначил губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев - ред.) – обеспечить максимальную доступность специализированной помощи. Мы стараемся сделать информацию о возможностях онкопомощи прозрачной для пациентов и их близких – каждый житель региона должен владеть достоверными сведениями и понимать, как действовать, если поставлен диагноз», - сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она напомнила, что в Подмосковье выстраивается новая система оказания онкологической помощи населению. Власти стремимся сделать ее максимально ориентированной на пациента.

На новом портале собрана вся информация о врачах и медорганизациях Московской области, где пациенты могут получить бесплатную помощь, узнать о возможностях диагностики, лечения, профилактике рака.

Пользователям доступны онлайн-тесты, разработанные врачами-онкологами, для определения риска заболевания. При регистрации на портале результаты сохраняются в личном кабинете. Кроме того, авторизованные пользователи могут оставлять отзывы о врачах и клиниках.

На портале регулярно публикуются новости о развитии онкослужбы Подмосковья, советы врачей, истории пациентов, которые борются с раком или уже победили болезнь. Все эти материалы также можно сохранять в личном кабинете.

Для жителей Подмосковья действует контакт-центр. Задать вопрос специалисту можно по телефону 8 (498) 602-00-30, который размещен на портале, или через форму обратной связи.

В Московской области продолжают разворачивать специализированные подразделения – центры амбулаторной онкологической помощи в рамках президентского проекта «Здравоохранение». В настоящее время их уже 14, до конца года будет открыто еще 4. Благодаря новым центрам пациенты могут в короткие сроки пройти диагностику и начать лечение.