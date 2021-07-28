РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. В Балашихе определили лучший отдел полиции по итогам 1-го полугодия текущего года, им стал отдел по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское», сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе управления.

«В Межмуниципальном управлении сложилась традиция отмечать территориальное подразделение, достигнувшее положительных результатов в борьбе с преступностью, переходящим Кубком «Лучшее подразделение». Первое место по итогам первого полугодия 2021 года занимает отдел полиции (ОП) по обслуживанию микрорайона Железнодорожный», - сообщили в пресс-службе.

Второе место у ОП по городскому округу Реутов, третье - у ОП по обслуживанию микрорайона Заря, четвертое место занимает ОП по обслуживанию городского округа Балашиха и на пятом месте оказался ОП по обслуживанию микрорайона Салтыковка.

За 1-е полугодие 2021 года на территории обслуживания МУ МВД на 6,9% возросло количество зарегистрированных сообщений о происшествиях. Их общее число составило 67 778.