РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Соревнования по гиревому спорту и перетягиванию каната, посвященные Дню физкультурника, пройдут 15 августа в Подольске, сообщил сотрудник СШОР «Лидер» Валентин Кузнецов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На стадионе «Труд» (улица Клемента Готвальда, 4) состоятся спортивные соревнования по гиревому спорту, многоборью ГТО и перетягиванию каната, посвященные Дню физкультурника. Для участия необходимо зарегистрироваться до 13 августа.

Заявку нужно прислать на электронный адрес: sportivnyj.servis@bk.ru или в мессенджеры WhatsApp, Telegram по номеру: 8(925)941-19-20. В ней нужно указать ФИО, дату рождения, населенный пункт и спортивный клуб.

Гостями турнира будут представители Федерации перетягивания каната Московской области. Все желающие смогут задать им вопросы организационного и методического характера.