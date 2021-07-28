РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. С февраля этого года более 5,7 тыс человек сделали прививку от коронавируса в стационарном пункте вакцинации в ТЦ «Орбита» городского округа Люберцы, сообщила первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

В среду она посетила стационарный пункт вакцинации, расположенный в ТЦ «Орбита». Он располагается на 3 этаже.

«На сегодня в ТЦ «Орбита» провакцинировано свыше 5,7 тыс человек. Пункт начал свою работу в феврале 2021 года, он работает в усиленном режиме по сей день. Для сокращения времени ожидания волонтеры городского округа Люберцы помогают заполнять необходимые документы, приглашают на осмотр к врачу-терапевту», - отметила Назарьева.

Она подчеркнула, что на входе в торговый центр проводится обязательная термометрия всех посетителей и проверка наличия индивидуальных средств защиты. Здесь организована очередь желающих пройти 1-й этап вакцинации или получить 2-й компонент вакцины. Охрана тщательно следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и соблюдением дистанции среди пациентов.

«С актуальным графиком работы всех пунктов всегда можно ознакомиться на официальных сайтах администрации муниципалитета и Люберецкой областной больницы, на наших страницах в социальных сетях. Обращаю Ваше внимание, что для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал Госуслуги или региональный портал mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - добавила Назарьева.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.