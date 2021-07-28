РИАМО - 28 июл. Гимнаст из России Никита Нагорный принес бронзовую награду в копилку сборной страны на Олимпиаде в Токио. Он стал призером в личном многоборье, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эта медаль уже 21-я по счету у российской сборной на Играх-2020, которая выступает под названием ROC.

Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье, набрав в общей сложности 88,031 балла за шесть упражнений.

Олимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лето 2021 года. Торжественная церемония открытия состоялась 23 июля, Игры продлятся до 8 августа.