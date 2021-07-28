РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В подмосковных Люберцах на фабрике «Пехорский текстиль» работает более 200 человек, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Владимир Ружицкий и министр правительства Московской области Роман Терюшков с рабочим визитом посетили фабрику. Предприятие производит пряжу для ручного и машинного вязания из натуральных, искусственных и синтетических волокон.

«Эту фабрику знают далеко за пределами нашей страны. ООО «Пехорский текстиль» - ведущий производитель пряжи. Предприятие выпускает более 100 наименований продукции. Сегодня здесь работают более 200 человек. На предприятии строго соблюдаются стандарты организации работы, многие сотрудники привиты от коронавируса. В период пандемии фабрика оказывала помощь лечебным учреждениям, многодетным семьям, одиноким пожилым людям», - отметил Ружицкий.

Для изготовления пряжи на фабрике применяются натуральные волокна: овечья и верблюжья шерсть, мохер, ангора, альпака, хлопок, лен. Каждый сезон фабрика обновляет свой ассортимент. Предприятие работает по безотходной технологии.

«Сегодня мы побывали на очень интересном предприятии. Это мощное производство, которое входит в четверку лучших в своем сегменте. После распада СССР фабрика была в упадке. Нынешний директор – Елизавета Терешкина – многое сделала для того, чтобы «Пехорский текстиль» стал лидером в своей отрасли. Для русского человека пряжа всегда была чем-то большим, чем просто материал. Мы часто радуем своих близких и родных вещами, связанными вручную. Конечно же, эти традиции передаются из поколения в поколение, поэтому пряжа в России будет всегда востребована», - сказал Терюшков.

За выпуск качественной пряжи предприятие неоднократно награждалось на международных ярмарках «Текстильэкспо» дипломами за высокие потребительские свойства продукции. Компания включена в Реестр «500 преуспевающих компаний России», награждена золотой медалью.

В 2020 году фабрика «Пехорский текстиль» стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом».