РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. Соревнования по стритболу, баскетболу и другие виды активностей проведут в Люберцах в рамках Всероссийского дня физкультурника 14 августа, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! 14 августа состоится один из главных спортивных праздников округа, в рамках которого будут организованы соревнования по стритболу «Кубок Д.Я. Берлина», по баскетболу «Оранжевый мяч», а также пройдет региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6 и другие», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот день для участников будет подготовлена большая соревновательная программа: интерактивный тир страйкбол (стрельба из пистолета), интерактивная площадка лазертаг, турниры по киберспорту (Фифа), шахматам, настольному теннису, дартсу.

Всероссийский день физкультурника традиционно отмечается под девизом «В здоровом теле - здоровый дух!».