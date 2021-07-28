РИАМО - 28 июл. 422 тыс. пенсионеров в Подмосковье каждый месяц получают компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Размер компенсации составляет от 30 до 100% и зависит от возраста пенсионера», – сказала заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, неработающие пенсионеры получают 30% компенсации, жители старше 70 лет – 50%, а жителям 80 лет и старше компенсируются 100% расходов за обращение с ТКО.

Размер компенсации рассчитывается из стандарта нормативной площади жилого помещения. Подать заявление на услугу можно онлайн через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

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