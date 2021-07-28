РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В среду в администрации Люберец было подписано соглашение с некоммерческими перевозчиками по организации бесплатного проезда для льготных категорий граждан, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Соглашение с 11 перевозчиками подписал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Мы с вами не раз встречались и обсуждали. Тема эта касается довольно большой группы жителей. По нашим оценкам, это не менее 81,5 тыс. человек, в том числе порядка 3,5 тыс. учеников школ, которые с 1 сентября начнут обучаться. Принято решение, чтобы на всем транспорте эта услуга была предоставлена. Давайте эту тему обсудим еще раз, в конечном итоге всем, кто эту услугу предоставляет, будет компенсация из бюджета Московской области», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что эту работу надо наладить.