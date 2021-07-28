РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Количество преступлений на территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» увеличилось на 4,8% в первом полугодии текущего года, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе управления.

В отчетном периоде наблюдается рост зарегистрированных преступлений на 4,8% – с 2068 до 2195, из них виновные лица установлены по 1402 преступлениям.

Уровень преступности составил 35,02 при областном показателе в 49,9 (первое место по Московской области).

За первое полугодие текущего года на территории обслуживания управления с 7 до 1 сократилось количество совершенных изнасилований (-85,0%), грабежей – с 41 до 28 (-31,7%), краж – с 776 до 689 (-11,2%), в том числе со 104 до 63 краж из квартир (-39,4%), с 54 до 34 краж транспортных средств (-37%), а также угонов с 17 до 9 (на 47,1%).

Отмечается увеличение раскрытых преступлений по следующим составам: умышленные убийства – на 25% (с 6 до 8), причинение тяжкого вреда здоровью – на 38,8% (с 18 до 25), кражи – на 65,8% (с 381 до 424), сбыт наркотиков – на 27,1% (с 36 до 38), преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, – на 14,1% (с 8 до 9). На уровне прошлого года осталось количество раскрытых краж транспортных средств (14).

На 29,3% меньше совершено преступлений в общественных местах (с 827 до 585), в том числе на улицах на 29,9% (с 381 до 267), в состоянии наркотического опьянения на 58,3% (с 12 до 5), ранее судимыми лицами на 3,1% (с 455 до 441), а также на 31,3% количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 16 до 11), но при этом отмечается рост преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 0,7% (с 152 до 153) и в составе группы на 94,6% (с 74 до 144).

В отчетном периоде выявлено 309 преступлений экономической и 73 коррупционной направленности.

Кроме того, на постоянной основе проводится работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В первом полугодии выявлено 284 преступления данной категории.

На 8,3% увеличилось количество раскрытых преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, с 606 до 656.

Количество раскрытых преступлений, предварительное расследование по которым проводится в форме дознания, увеличилось на 1,7% (с 699 до 711).