РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В поликлинике №2 Мытищинской ГКБ выделена телефонная линия по вопросам ПЦР-тестов, сообщается в Instagram-аккаунте МКГБ.

Номер телефона по вопросам ПЦР-тестов : 8(495)586-81-44. Время работы: по будням с 11:00 до 16:00.

(ПЦР) полимеразная цепная реакция — это метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет обнаружить в организме человека различные инфекционные заболевания.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.