РИАМО - 28 июл. Специалисты ФБУ «Рослесозащита» проверили семена, предназначенные для проведения работ по восстановлению лесов Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Было проверено 25 партий ели массой 1175,67 кг и 9 партий сосны массой 421,58 кг. Все они соответствуют 1 классу качества.

«По итогам проверки на каждую проверенную партию семян ФБУ «Рослесозащита» выданы документы о качестве. В них даны рекомендации по улучшению характеристик семян, режиму их хранения и предпосевной обработке препаратами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, оценка семян перед посевом - важное мероприятие. Специалисты проверяют их всхожесть, жизнеспособность и доброкачественность, а потом устанавливают класс качества.

«Эти данные необходимы при расчете нормы высева семян в питомниках и на лесокультурных площадях. Чем выше класс качества семян, тем лучше показатели выращиваемого посадочного материала», - добавила Казимир.

Всего же по России в первом полугодии проверено 3413 партий семян. Их общая масса составила 110,2 т, из которых свежезаготовленные семена - 41,5 т, хранящиеся – 68,7 т.