РИАМО - 28 июл. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш, участницы Pussy Riot Марии Алехиной, координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского, сообщает пресс-служба суда.

Фигуранты обвиняются в создании угрозы массового заражения коронавирусом. Они призывали к участию в массовой несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января, чем создали опасную ситуацию для распространения вируса.

В ходе заседания Мосгорсуда были рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 16 июня 2021 года о продлении срока нахождения под домашним арестом в отношении фигурантов.

Мосгорсуд оставил постановление районного суда без изменения в части продления меры пресечения. Однако суд изменил вводную часть постановления в части уточнения адреса фактического проживания Ярмыш.