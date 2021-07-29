РИАМО - 29 июл. Когда-то Клин был оживленным транспортным центром на пути из Москвы в Петербург. Местные жители работали ямщиками - возили почту и чиновников в командировки. Клинский ямщик и сейчас красуется на гербе города.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, почему русским ямщикам не понравилось трубить в рожок на европейский манер, поведают про рассеянного немца, который по ошибке отгрохал в Клину вокзал, а также про другие достопримечательности города, которые стоит посмотреть туристам.

1:43 — 4:04 Как в Клину по ошибке построили вокзал

4:05 — 6:14 Кто оберегает Торговые ряды

6:15 — 10:33 Про город ямщиков и странный памятник

10:34 — 13:20 Во что с годами превратился Троицкий собор

13:21 — 15:13 Где успела засветиться местная скульптура «Девочка-грибница»

15:14 — 17:50 Какие интересные домики мы нашли в Клину

17:51 — 19:48 За что Иван Грозный извинялся перед клинчанами

19:49 — 23:42 Про реку Сестру и местный парк

23:43 — 26:04 Пара слов о «вульгарном материалисте» Танееве

26:05 — 28:10 Как попасть на экскурсию по Клину

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro, YouTube или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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