РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Врачи подмосковной Балашихи вылечили от Covid-19 женщину 1920 года рождения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в инфекционный стационар с двухсторонней пневмонией и пораженными на 20% легкими. Через 10 дней, закончив курс терапии и получив отрицательные результаты исследований на наличие заболевания, женщина была выписана на амбулаторное лечение домой.

«Пациентка поступила к нам в состоянии средней степени тяжести. Ей были проведены необходимые обследования и назначено медикаментозное лечение и поддерживающая и инфузионная терапия», - сказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он добавил, что течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку.

Свой 101 день рождения женщина встретила в палате. С праздником ее поздравил коллектив больницы.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- Смертность от Covid‑19 в мире выросла на 21% за неделю. За неделю в мире ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения.

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.