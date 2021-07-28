РИАМО - 28 июл. IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений проводится по 15 ноября. Цель конкурса - выявить интересные и перспективные практики, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, сообщают организаторы.

Конкурс проводят автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России и совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ, органы государственной власти, некоммерческие и коммерческие организации. Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений призван выявить интересные и перспективные инициативы и оказать их авторам экспертную и организационную поддержку для дальнейшего продвижения проектов.

Подать заявку на конкурс можно на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» до 1 октября. Победителей определят до 14 ноября. Лучшие практики будут презентованы на съезде Ассамблеи народов России и III Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».