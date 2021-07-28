РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Руководство Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») приняло участие в работе коллегии Военно-промышленной комиссии России и представило боевую экипировку военнослужащего (БЭВ) «Ратник», сообщила пресс-служба института.

В военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе проходит коллегия Военно-промышленной комиссии России. С 27 по 29 июля в рамках Правительственной недели в совместных мероприятиях примут участие более 500 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений Минобороны России, а также представители ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и представители федеральных органов исполнительной власти.

Для участников разработали насыщенную научно-деловую программу, проводят военно-технические эксперименты и выставили тематические экспозиции с более чем 30 инновационными проектами военнослужащих технополиса «ЭРА». Также представлены новые робототехнические комплексы Главного научно-исследовательского межвидового центра перспективного вооружения Минобороны России.

В рамках военно-научной конференции состоится практическая демонстрация инициативных разработок робототехнических комплексов отечественной промышленности на базе учебно-тренировочного полигона «Раевский». Также пройдет семинар «Управление созданием научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса».

В работе коллегии Военно-промышленной комиссии России принимают участие представители руководящего состава ЦНИИТОЧМАШ, ГНИИМЦ ПВ МО РФ, ГНЦ РФ «ЦНИИ РТК», АО «Циклон», НИИ им. академика А.В. Каляева Южного федерального университета и другие.