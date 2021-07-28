РИАМО - 28 июл. Московская область стала одним из лидеров рейтинга упоминаемости регионов России в СМИ в контексте нацпроектов по итогам июня, рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 66 тыс. источников. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Лидерами медиарейтинга стали Приморский край, Нижегородская область и Московская область.

Так, СМИ сообщали, что в Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» появились светофоры с секцией в виде пешехода и стрелки бело-лунного цвета, разрешающей одновременное движение пешеходов и водителей.

Еще в регионе по национальному проекту «Экология» началась акция «Сдай старую бытовую технику!». Жители могут получить подарки от компаний-переработчиков.

Также публиковалась информация, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больницы Московской области получат 69 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.