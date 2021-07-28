РИАМО - 28 июл. В столице сотрудники Росгвардии спасли 57-летнюю женщину, которая упала в придорожный болотистый водоем и не смогла самостоятельно из него выбраться, сообщает пресс-служба ведомства.

Автоэкипаж Росгвардии получил информацию о произошедшем во время патрулирования. ЧП произошло на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.

Женщину удалось достать из болота вместе со спасателями МЧС. Ей была оказана доврачебная помощь. Затем она была госпитализирована.

Пострадавшая рассказала, что во время прогулки она оступилась и упала. Вызвать помощь ей удалось при помощи мобильного телефона.