РИАМО - 28 июл. В Сети продолжается музыкальный флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ в поддержку национальной сборной России, выступающей на Олимпиаде в Токио.

Пользователи YouTube, TikTok, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассников» уже могут посмотреть пятое видео проекта, снятое на песню «Нас не догонят» группы «Тату».

Всего в рамках проекта создано 10 роликов, в которых болельщики со всей России исполняют любимые песни олимпийцев. В Сети уже можно найти видео на песни «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Все зависит от нас» Елки, «Команда молодости нашей» Льва Лещенко и Людмилы Гурченко, «Нас бьют – мы летаем» Аллы Пугачевой.

Ролики будут публиковаться в интернете, пока продолжается Олимпиада в Токио. Последним 7 августа выйдет видео с гимном России.

Авторы флешмоба надеются, что музыкальные видео от болельщиков поднимут спортсменам настроение и помогут настроиться на победу.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы – флаг и герб, использовать национальный гимн страны. Выступают атлеты как команда Олимпийского комитета России.