РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Рабочие приступят к ремонту беговых дорожек на стадионе ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска с 30 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

С 30 июля на стадионе ФСК «Заречье» начнется ремонт. К работам приступит подрядная организация ООО «Альянс Групп Строй». В рамках контракта отремонтируют легкоатлетические беговые дорожки, а также покрытия волейбольной и баскетбольной площадок.

В настоящее время конкурсные процедуры завершены, до конца текущей недели будет подписан контракт на выполнение работ, которые планируется завершить до середины сентября текущего года.