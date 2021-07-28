РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В городском округе Мытищи в деревне Ульянково арендаторам несанкционированной промзоны выдали предписания об устранении нарушений, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

В деревне Ульянково при участии исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сергея Покатило был проведен ряд встреч под председательством заместителя министра экологии и природопользования Московской области Вадима Воронцова по вопросу ликвидации несанкционированной промзоны, расположенной в черте деревни.

Арендаторам земельного участка вынесены предписания, которые они обязаны выполнить в кратчайшие сроки. А также на вторую половину августа запланирована встреча на проблемном участке с целью проверки исполнения предписаний.