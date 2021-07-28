РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. Жители микрорайона Ковровый подмосковных Котельников обратились с просьбой обновить детскую площадку и установить дополнительные игровые элементы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках еженедельного обхода территорий глава городского округа Сергей Жигалкин посетил микрорайон Ковровый. К главе и жителям присоединились представители управляющей компании и депутаты совета депутатов.

Осмотр начался у дома №27. Здесь жители обратились к Жигалкину с просьбой обновить детскую площадку и установить дополнительные игровые элементы, также некоторые присутствующие попросили предусмотреть возможность установки спортивных комплексов в виде брусьев, турников и перекладин. Вопрос был взят на контроль управлением благоустройства, специалисты проработают вопрос обновления дворовой территории.

А жители дома №26 показали оконные конструкции, которые требуют замены, поскольку находятся в непригодном состоянии. Для решения этого вопроса Жигалкин настоятельно рекомендовал директору управляющей компании, принимающему участие во встрече, организовать общедомовое собрание, где вместе с собственниками будет определено, на какие нужды пойдут денежные средства.

Также делегация осмотрела «народную тропу», которая пролегает за домом №26. Жители сталкиваются с трудной проходимостью по этой дорожке в осенний и зимний периоды. При этом многие пенсионеры пользуются ей для того, чтобы добраться до государственной аптеки, расположенной с противоположной стороны этого дома. И около нее нашлись замечания. При ремонте здесь был благоустроен пандус для маломобильных групп граждан и родителей с колясками, но спуск был не продуман, поэтому он доставляет дискомфорт посетителям.

Эта ситуация будет исправлена, заверил глава и поручил сотрудникам профильного отдела проработать вопрос достройки объекта. Помимо основных вопросов были обсуждены: содержание придомовых и общих территорий, уборка и ремонт подъездов. Все вопросы в работу взяли профильные специалисты.