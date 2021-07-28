РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 июл. В коворкинге «Старт» городского округа Мытищи 30 июля пройдет бизнес-завтрак на тему предпринимательства, сообщается в Instagram-аккаунте коворкинга.

На мероприятии специалист по бухгалтерскому и налоговому учету со стажем более 12 лет, кандидат экономических наук Дмитрий Дубров расскажет все плюсы и минусы каждой формы предпринимательства, поможет сделать выбор в пользу оптимальной формы.

Также он расскажет про системы налогообложения, объяснит все подводные камни. Поможет подобрать оптимальную систему налогообложения. В рамках встречи будут разбираться следующие вопросы: как легализоваться, что лучше выбрать - ООО, ИП, статус самозанятого; как зарегистрироваться; что с налогами и штрафами; если вдруг не получится с бизнесом, то как все это закрыть.

Бизнес-завтрак пройдет в 10:00. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное, запись обязательна.

Регистрация на мероприятие проводится по телефону: 8(495)505-59 79 или в WhatsApp: 8(977)740-17-83. Место проведения: Новомытищинский проспект, 30/1, коворкинг «Старт».