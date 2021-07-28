РИАМО - 28 июл. Аферисты придумали очередную схему мошенничества – они получают доступ к личным кабинетам на госуслугах, меняют привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени зарегистрированного пользователя отправляют заявки на получение кредитов и микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Специалисты уверены, что на госуслугах нужно добавить возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы пользователь мог самостоятельно выбирать уровень риска и набор доступных опций.

Это можно сделать с помощью подключения двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль.

Также надежность входа в аккаунт повышает биометрия: FaceID или скан сетчатки. Также специалисты не советуют придумывать один и тот же пароль на несколько аккаунтов, а также использовать имена и даты рождения близких и клички домашних питомцев.

«Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными, в случае подозрительных рассылок не активировать никаких ссылок и обратиться в техподдержку через личный кабинет на госуслугах», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

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