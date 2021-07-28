РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В Подольске водитель легкового автомобиля сбил ребенка на велосипеде, проводится проверка, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 27 июля в 20:55 на улице Кирова у дома №19 водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

По факту ДТП проводят проверку, в результате которой установят все обстоятельства происшедшего.