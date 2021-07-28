РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья 30 июля проведут прием граждан в Подольске, сообщает пресс-служба администрации округа.

30 июля на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Подробности можно узнать по телефону: 8(496)755-57-00.