РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В Евпатории на стадионе «Крым-Арена» прошел футбольный турнир «Кубок ветеранов», на котором спортсмены из Люберец завоевали первое место, сообщает дирекция спортивных сооружений городского округа.

В турнире поучаствовали команды из Евпатории, Саки, Бахчисарая и Люберец.

По итогам сыгранных матчей люберецкий футбольный клуб «Торпедо» занял первое место, уверенно обыграв команду из Бахчисарая со счетом 0:2 и с минимальным преимуществом одержав победу над командой из Саки 0:1.

Ветеранов поздравили с победой, их ждут с новыми силами на подмосковных полях.