РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В Евпатории на стадионе «Крым-Арена» прошел футбольный турнир «Кубок ветеранов», на котором спортсмены из Люберец завоевали первое место, сообщает дирекция спортивных сооружений городского округа.
В турнире поучаствовали команды из Евпатории, Саки, Бахчисарая и Люберец.
По итогам сыгранных матчей люберецкий футбольный клуб «Торпедо» занял первое место, уверенно обыграв команду из Бахчисарая со счетом 0:2 и с минимальным преимуществом одержав победу над командой из Саки 0:1.
Ветеранов поздравили с победой, их ждут с новыми силами на подмосковных полях.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии