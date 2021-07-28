РИАМО - 28 июл. В деревне Мышецкое городского округа Солнечногорск торжественно открыли памятник поэту и партизану, герою Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенанту Денису Давыдову. Бюст расположен на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Участие в церемонии открытия приняли трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина, первый заместитель главы администрации муниципалитета Александр Дудник, председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко, член правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России», генерал-полковник в отставке Анатолий Шкирко, генерал-майор ФСБ в запасе, председатель исполкома Всероссийской организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

Чин освящения памятника провел настоятель Покровского храма деревни Мышецкое, протоиерей Александр Азаров. Кроме того, в рамках открытия состоялась церемония памятного гашения почтовой карточки.

«Приношу искреннюю благодарность руководителю проекта «Аллея российской славы» Михаилу Леонидовичу Сердюкову, передавшему нам в дар бюст Дениса Давыдова. Хочется, чтобы молодежь не просто изучала историю, а прониклась подвигами наших предков. Открытие бюста — первый шаг к восстановлению нашей истории», — отметил Александр Дудник.

Также на торжественной церемонии начальнику территориального управления Лунево Александру Машковцеву вручили памятную табличку о присвоении центральной улице в деревне Мышецкое имени Дениса Давыдова. Постановление о присвоение этой улице имени героя Отечественной войны 1812 глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов подписал 22 июля.

В 1822 году Давыдов купил усадьбу Мышецкое. С 1832 года, когда он вышел в отставку, то жил в основном тут. Он занимался сельским хозяйством, ходил на охоту, воспитывал детей. Также Давыдов написал здесь ряд стихотворений, мемуары и работы по истории военного искусства.