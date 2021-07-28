РИАМО - 28 июл. Столичных рестораторов призвали в среду закрыть летние кафе и веранды из-за прогнозируемых грозы, ливня и порывистого ветра до 17 м/с, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Кроме того, рекомендуется укрепить все конструкции и закрыть зонты.

На Московский регион надвигается циклон «Дирк», который ранее затопил северную Европу. Синоптики обещают грозы, залповые ливни, усиление ветра с порывами до 15 м/с, выпадение до 28 мм осадков.

В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, а службы переведены в режим повышенной готовности.

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