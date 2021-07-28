РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Пожар произошел в среду в квартире жилого дома на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе, в результате возгорания никто не пострадал, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 12:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Дмитриева, дом №14. В социальных сетях очевидцы разместили видео с места пожара.

«Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В 13:11 – возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.