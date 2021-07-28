РИАМО - 28 июл. 31-летний житель Химок задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, ночью 27 июля у ресторана, расположенного в мкр. Левобережный, между подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и ранее незнакомым ему мужчиной, произошел конфликт.

Подозреваемый нанес своему оппоненту один удар в область грудной клетки. От полученного удара потерпевший упал и ударился головой об асфальт, после чего потерял сознание.

Мужчина был госпитализирован в местную больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался.