РИАМО - 28 июл. Капитальный ремонт котельной №81 провели в ЗАТО Чехов-3, она обеспечивает горячим водоснабжением и отапливает 81 здание и сооружение, в том числе социальные объекты, сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов на объектах военной и социальной инфраструктуры Минобороны РФ идут капитальный и текущий ремонты обслуживаемых коммунальных объектов.

Технический комплекс котельной установки непрерывно эксплуатируется в течение всего года. Чтобы обеспечить стабильную работоспособность и надежность оборудования, техническими условиями предусмотрено проведение сезонных регламентных работ, в ходе которых определяют детали и узлы с высокой степенью износа, проводится полное обследование состояния котельного оборудования.

Главная задача обследования - восстановление до первоначального состояния и улучшение показателей эксплуатации котельной установки.

Проведены работы по замене парового котла, щитов автоматики и управления, экономайзера, натрий-катионитового фильтра, подогревателей воды (4 шт.), сетевого насоса, фильтра, подключены и опрессованы подогреватели, проведен монтаж трубопроводов в пределах котла, а также питательной линии котла.

Помимо этого, проведены работы по обмуровке котлов, которые включают в себя сложный и высокотехнологичный процесс, монтаж системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений котла и топочной камеры, предназначенных для защиты помещений от газовых отходов.