РИАМО - 28 июл. Президент России Владимир Путин предложил начинать выплачивать по 10 тыс. рублей для детей школьного возраста не с 16 августа, а со 2 августа, сообщает Федеральное агентство новостей.

На эту единоразовую выплату могут рассчитывать дети в возрасте от 6 до 18 лет, которые родились с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

В Подмосковье эту меру поддержки могут получить родители более 1 млн детей.

Предполагается, что выплата поможет родителям собрать ребенка в преддверии нового учебного года.

Заявления можно подать до 1 ноября, выплата будет поступать на банковские карты. Счет должен принадлежать родителю, который подает заявление.

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