РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июл. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 11 425 случаев заболевания. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 449 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 380 867 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 117 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 309 155 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.