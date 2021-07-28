РИАМО - 28 июл. Инициатива о создании женских вагонов в общественном транспорте вызывает много вопросов с точки зрения реализации на практике, сообщил РИАМО президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Вопрос в том, как разделять пассажирские потоки на транспорте? Билет будут выдавать по предъявлению графы «пол» в паспорте? Или если вы едете с семьей, тогда половина семьи поедет в одном вагоне, а половина - в другом? А если едет отец с маленькой дочерью, то как быть в таком случае?» — сказал Абзалов.

По его словам, к идее о запуске женских вагонов также есть вопросы с финансовой точки зрения. Такие вагоны придется обслуживать наравне с обычными вне зависимости от наполняемости.

Абзалов отметил, что создавать более комфортные условия для пассажирок общественного транспорта необходимо другими способами.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил в качестве эксперимента запустить в России женские вагоны в метро. По его мнению, это убережет женщин от домогательств в общественном транспорте.