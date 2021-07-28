РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. Рабочие очистили ливневую канализацию на Госпитальной улице Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой очистить ливневую канализацию на Госпитальной улице. Сотрудниками МБУ «ПКБ» был проведен осмотр. Факт подтвердился. Работы по очистке ливневой канализации проведены.

Обслуживание данного объекта проводят сотрудники МБУ «ПКБ». Связаться с ними можно по телефону: 8(496)764-60-05.

Жителей поблагодарили за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.