РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В среду в день памяти равноапостольного великого князя Владимира в Троицком кафедральном соборе Подольска прошли праздничные богослужения и устроили праздничный колокольный звон, сообщает пресс-служба собора.

Всенощное бдение возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, божественную литургию - настоятель собора протоиерей Александр Ганаба. В этот день совершили особый праздничный молебен в День Крещения Руси. Также по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 12:00 состоялся праздничный колокольный звон.

После службы на дому у болеющего протодиакона Владимира Ганабы также провели праздничный молебен. В нем приняли участие клирики Троицкого собора во главе с настоятелем протоиереем Ганабой. После совместной молитвы протодиакон Владимир причастился Святых Таин Христовых. Гости поздравили отца протодиакона с днем Тезоименитства.



