РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Суд взыскал 100 тысяч рублей с осужденного за организацию незаконной азартной деятельности в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Истринский городской суд удовлетворил иск Красногорского городского прокурора о взыскании в бюджет Российской Федерации суммы дохода, полученного от незаконно организованной азартной деятельности.

Основанием для его предъявления послужил вступивший в законную силу приговор суда в отношении организатора незаконной игорной деятельности в городе Красногорске. Он был осужден за совершение преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

В силу закона сделки, заключенные в ходе проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны являются ничтожными, поскольку они совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности. В указанных случаях все полученное по противоправным сделкам подлежит взысканию в доход РФ в судебном порядке.

В связи с этим Красногорская городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного 100 тысяч рублей преступного дохода в бюджет Российской Федерации.

Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.