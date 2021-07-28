РИАМО – 28 июл. Москва вошла в топ-25 рейтинга QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities впервые с начала его выхода, поднявшись на девять позиций с 34 места в 2019 году. Сегодня Москва разделяет 25-е место с Пекином. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.
Он добавил, что за последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай.
Рейтинг можно посмотреть по ссылке: https://www.topuniversities.com/city-rankings/2022.
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