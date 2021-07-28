РИАМО - 28 июл. Во Всемирной организации здравоохранения отметили повышение заражаемости коронавирусом на 8%, а смертности из-за инфекции - на 21% во всем мире за прошедшую неделю, сообщает Газета.ru.

Речь идет о периоде с 19 по 25 июля. В среднем ежедневно поступали сообщения примерно о 540 тыс. случаев заражения, тогда как на предшествующей неделе было по 490 тыс. ежедневно.

В России за минувшие сутки выявили 22 420 новых случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 798 летальных исходов, полностью выздоровели 20 579 человек.

С начала пандемии в РФ выявлено 6 195 232 случая заражения Covid-19. За весь период пандемии умерли 156 178 человек, выздоровели 5 547 529 пациентов.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- 1849 человек выздоровело от коронавируса в Подмосковье за сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 309 155 человек.

- 93 человека умерли от Covid‑19 в Москве за сутки. У них был положительный результат тестов на коронавирус.

- Жителям Подмосковья напомнили о возможности ревакцинироваться от Covid‑19. Повторную вакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой.

- 1 тыс человек с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 530 человек

- За сутки в России зарегистрировали 22 420 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 449 больных. В Москве - 2 445.

- Привитым от Covid‑19 москвичам старшего возраста начали выдавать подарки в поликлиниках. Пункты выдачи наборов открыли при 119 центрах вакцинации в поликлиниках.

- Подмосковные предприятия произвели более 10 млн масок и перчаток с начала года. В Подмосковье в связи с пандемией коронавируса нужно надевать защитные маски в общественных местах и транспорте.